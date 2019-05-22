Полторак прокоментував призначення нового начальника Генштабу

Фото: Руслан Хомчак (Twitter/24tv.ua)

Хомчака завтра представлять у Генштабі ЗСУ

Міністр оборони України Степан Полторак прокоментував рішення президента про призначення на посаду начальника Генерального штабу Збройних сил України Руслана Хомчака. Як інформує РБК-Україна, про це він сказав в ефірі "112 Україна".

Зокрема, Полторак відзначив бойовий досвід Хомчака, який є учасником війни на сході України, має звання генерал-лейтенанта.

"Генерал Хомчак - досвідчений генерал і офіцер. Його вчора було призначено, завтра зранку (23 травня, - ред.) його буде представлено Генеральним штабом ЗСУ", - сказав Полторак.

Раніше Хомчак обіймав посаду першого заступника командувача Сухопутними військами України, командира оперативного командування "Південь". З лютого 2017 року і до призначення начальником Генштабу ЗСУ займав посаду головного інспектора Міністерства оборони.

Нагадаємо, вранці 20 травня Полторак заявив, що написав заяву про відставку вранці 20 травня. Після цього президент України Володимир Зеленський викликав до себе на консультації. За результатами зустрічі було вирішено, що Степан Полторак очолюватиме Міністерство оборони України до рішення Верховної Ради про його відставку.

Додамо, одразу після церемонії інаугурації новообраному президенту Володимиру Зеленському присягнуло на вірність командування Збройних сил України.