Полторак поручил усилить контроль за объектами строительства ВСУ

Невыполнение застройщиками обязательств в Минобороны расценивают как игру на руку РФ

Министр обороны Степан Полторак поручил усилить контроль за объектами строительства Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил замначальника Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ Александр Чергинец, передает пресс-служба Минобороны.

Чергинец отметил, что невыполнение застройщиками взятых на себя обязательств по строительству в оборонном ведомств расценивают как игру на руку российскому агрессору.

"Еще раз подчеркиваем, что действия строительных компаний по невыполнению взятых на себя обязательств расцениваем, как такие, что играют на руку российскому агрессору, а именно приводят к срывам сроков завершения и передачи объектов в эксплуатацию военным подразделениям", - отметил представитель Минобороны.

Он добавил, что ведомство оставляет за собой право по внесению недобросовестных строительных компаний в соответствующие списки субъектов хозяйствования, которые нарушают условия договоров и которые не смогут в дальнейшем участвовать в закупках Минобороны.

"Министр обороны Украины имеет жесткую позицию по отношению к подрядчикам, неспособным соблюдать заключенные договора", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Чергинец сообщил, что Минобороны инициировало расторжение в одностороннем порядке договоров с ООО "Рост", которое значительно нарушило условия выполнения договоров по 5 объектам на общую сумму контрактов около 300 млн гривен.

"В настоящее время ООО "Рост" начислены штрафные санкции и пеня около 2,6 млн грн. Уже подготовлены документы на расторжение сделок и подачу материалов в суд", - добавили в оборонном ведомстве.

Напомним, как писало РБК-Украина, Полторак призвал Военную прокуратуру, НАБУ и Национальную полицию расследовать срыв строительной компанией "Рост" строительства жилья для военнослужащих.

В июне президент Украины Петр Порошенко заявил, что строительство общежитий для военнослужащих является самым масштабным за всю историю ВСУ. Он проинформировал, что сейчас продолжается строительство 155 общежитий для военных в 21 области по всей Украине.