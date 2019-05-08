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Полторак подписал приказ о повышении надбавок в ООС

Новости » Общество    08.05.2019 - 09:55
Полторак подписал приказ о повышении надбавок в ООС
Фото: Степан Полторак (РБК-Украина)

Надбавки на первой линии в зоне ООС на Донбассе повысили на 5000 гривен

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении надбавок военным на передовой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

По его словам, с 1 мая размеры вознаграждения за участие в ООС повышены на 5000 гривен на линии соприкосновения и на 1000 гривен в других районах операции на Донбассе.

Таким образом, минимальное денежное обеспечение военнослужащего в ООС на Донбассе составит: на первой линии - 27 300 гривен, в других районах - 16 800 гривен. Командир взвода на первой линии будет получать от 31 100 гривен, в других районах - от 20 600 гривен; командир батальона на первой линии - от 35 500 гривен, в других районах - от 25 000 гривен.

Командир бригады, который выполняет задачи на линии соприкосновения, будет получать минимальное денежное обеспечение - 42 000 гривен, в других районах операции - 31 500 гривен.

Полторак подписал приказ о повышении надбавок в ООС

 

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко поручил поднять доплаты военным на первой линии ООС.

До этого в апреле военнослужащим в ООС повысили зарплаты.

 

Порошенко назначил нового командующего ООС
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