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Полторак підписав наказ про підвищення надбавок в ООС

Новини » Суспільство    08.05.2019 - 09:55
Полторак підписав наказ про підвищення надбавок в ООС
Фото: Степан Полторак (РБК-Україна)

Надбавки на першій лінії в зоні ООС на Донбасі підвищили на 5000 гривень

Міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ про підвищення надбавок військовим на передовій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

За його словами, з 1 травня розміри винагороди за участь в ООС підвищено на 5000 гривень на лінії зіткнення і на 1000 гривень в інших районах операції на Донбасі.

Таким чином, мінімальне грошове забезпечення військовослужбовця в ООС на Донбасі складе: на першій лінії - 27 300 гривень, в інших районах - 16 800 гривень. Командир взводу на першій лінії буде отримувати від 31 100 гривень, в інших районах - від 20 600 гривень; командир батальйону на першій лінії - від 35 500 гривень, в інших районах - від 25 000 гривень.

Командир бригади, який виконує завдання на лінії зіткнення, буде отримувати мінімальне грошове забезпечення - 42 000 гривень, в інших районах операції - 31 500 гривень.

Полторак підписав наказ про підвищення надбавок в ООС

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко доручив підняти доплати військовим на першій лінії ООС.

До цього в квітні військовослужбовцям в ООС підвищили зарплати.

 

Порошенко призначив нового командувача ООС
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