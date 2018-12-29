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Полторак пояснив необхідність проходу кораблів Керченською протокою

Новини » Політика    29.12.2018 - 10:26
Полторак пояснив необхідність проходу кораблів Керченською протокою
Фото: міністр оборони України Степан Полторак (mil.gov.ua)

Україна повинна підтвердили, що частина Азовського моря є українською територію

Якщо Україна не пройде Керченською протокою, то це означатиме, що вона відмовляється від своєї території. Про це журналістам розказав міністр оборони України Степан Полторак, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Полторак зазначив, що ні в кого немає сумніву, що частина Азовського моря є українською територію і Україна має право на проходження частиною його.

"Через провокацію РФ Україні не вдалось пройти протокою. Якщо ми не пройдемо Керченською протокою, то це означатиме, що ми відмовляємось від своєї території", - сказав він, коментуючи питання нової спроби проходження протокою.

Нагадаєм, 25 листопада в Азовському морі прикордонні катери ФСБ Російської Федерації відкрили вогонь по корабельній групі Військово-морських сил України. Командування ВМС повідомляло, що росіяни стріляли на ураження. Три кораблі українських ВМС захоплені російським спецназом. Усі 24 захоплені українські моряки визнали себе військовополоненими.

За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і Центру Разумкова, інцидент у Керченській протоці став для українців однією з головних подій 2018 року.

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