Полторак обсудил с министром национальной обороны Турции безопасность в Черноморском регионе

Фото: Степан Полторак и Хулусі Акар (facebook.com/generalpoltorak)

Во время встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего развития военного сотрудничества между Украиной и Турецкой Республикой

Министр обороны Украины Степан Полторак обсудил с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром вопросы военного сотрудничества и усиления безопасности в Черноморском регионе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook. украинского министра.

"Во время встречи мы обсудили вопросы усиления безопасности в Черноморском регионе и современное состояние и перспективы дальнейшего развития военного сотрудничества между Украиной и Турецкой Республикой, а также военно-техническое сотрудничество между обеими странами", - отметил Полторак.

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука сообщал, что Украина собирает доказательную базу, документируя каждый случай незаконной остановки Россией судов в Азовском море, и намерена использовать эти показания в суде.

Также РБК-Украина писало, что украинская сторона добавит к доказательной базе в международных судах одобрен Европарламентом проект резолюции, в котором предусмотрено ужесточение санкций против РФ из-за обострения ситуации в Азовском море.