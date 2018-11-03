Полторак обговорив із міністром національної оборони Туреччини безпеку у Чорноморському регіоні

Фото: Степан Полторак та Хулусі Акар (facebook.com/generalpoltorak)

Під час зустрічі сторони обговорили перспективи подальшого розвитку військового співробітництва між Україною та Турецькою Республікою

Міністр оборони України Степан Полторак обговорив із міністром національної оборони Туреччини Хулусі Акаром питання військового співробітництва та посилення безпеки у Чорноморському регіоні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook. українського міністра.

"Під час зустрічі ми обговорили питання щодо посилення безпеки у Чорноморському регіоні та сучасний стан і перспективи подальшого розвитку військового співробітництва між Україною та Турецькою Республікою, а також військово-технічне співробітництво між обома країнами", - зазначив Полторак.

Нагадаємо, раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука повідомляв, що Україна збирає доказову базу, документуючи кожен випадок незаконної зупинки Росією суден в Азовському морі, та має намір використати ці свідчення в суді.

Також РБК-Україна писало, що українська сторона додасть до доказової бази в міжнародних судах схвалений Європарламентом проект резолюції, в якому передбачено посилення санкцій против РФ через загострення ситуації в Азовському морі.