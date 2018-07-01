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Полторак призначив заступника командувача Військово-Морських сил

НовиниСуспільство    01.07.2018 - 16:16
Фото: заходи з нагоди дня Військово-Морських сил ЗСУ (mil.gov.ua)
Фото: заходи з нагоди дня Військово-Морських сил ЗСУ (mil.gov.ua)

Контр-адмірал Андрій Тарасов призначений начальником штабу - першим заступником командувача ВМС

Контр-адмірал Андрій Тарасов призначений начальником штабу - першим заступником командувача Військово-Морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ). Про це глава оборонного відомства Степан Полторак повідомив в Одесі, під час заходів з нагоди дня Військово-Морських сил ЗСУ, передає прес-служба Міноборони.

Також глава Міноборони Степан Полторак призначив заступником командувача з логістики - начальником логістики Командування ВМС ЗСУ Ігоря Ступницького.

"Своїм наказом я призначаю заступником командувача Військово-Морських Сил з логістики полковника Ступницького Ігоря Васильовича. Чому я роблю це саме сьогодні і тут? Щоб ви з першої хвилини після призначення цього офіцера бачили, з кого в подальшому питати за те, як вас годують, як одягають, як забезпечують житлом, за ваш соціальний пакет", - заявив Полторак.

Полторак також повідомив, що цим же наказом Ступницькому присвоєно військове звання капітан 1 рангу.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко призначив Сергія Трегубенка заступником голови Служби зовнішньої розвідки України.

 

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Теги публікації: Полторак, ВМС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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