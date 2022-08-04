Полтора десятка танков и 150 оккупантов: Генштаб назвал новые потери россиян

ВСУ за минувшие сутки уничтожили еще 150 оккупантов и полтора десятка танков врага. Всего Россия за время полномасштабной войны потеряла в Украине уже 41 500 своих военных убитыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.08 ориентировочно составили:
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.
Напомним, что украинские бойцы в Чернобаевке уничтожили пункт управления 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота России.
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