Півтора десятка танків та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати росіян

ЗСУ за минулу добу знищили ще 150 окупантів та півтора десятка танків ворога. Загалом Росія за час повномасштабної війни втратила в Україні вже 41 500 своїх військових убитими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.08 орієнтовно склали:
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.
Нагадаємо, що українські бійці в Чорнобаївці знищили пункт управління 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту Росії.
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