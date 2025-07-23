Полтавську область накрила негода: люди залишилися без світла

Він повідомив, що населені пункти знеструмлені через різкі пориви вітру та грозу, які пронеслися над областю.

"Через пориви вітру та грозу сталося відключення електроенергії у 8 населених пунктах Полтавської, Диканської та Глобинської громад", - повідомив він.

Когут також представив дані "Полтаваобленерго", згідно з якими без електрики залишилося 1297 абонентів.

Зазначено, що над відновленням електропостачання в населених пунктах уже працюють спеціальні служби.