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Полтавську область накрила негода: люди залишилися без світла

Ілюстративне фото: у Полтавській області пропадало світло (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

У ніч на 23 липня на Полтавську область обрушилася негода, через яку в низці населених пунктів зникло світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заяву голови Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута в Telegram.

Він повідомив, що населені пункти знеструмлені через різкі пориви вітру та грозу, які пронеслися над областю.

"Через пориви вітру та грозу сталося відключення електроенергії у 8 населених пунктах Полтавської, Диканської та Глобинської громад", - повідомив він.

Когут також представив дані "Полтаваобленерго", згідно з якими без електрики залишилося 1297 абонентів.

Зазначено, що над відновленням електропостачання в населених пунктах уже працюють спеціальні служби.

Хто ще залишився без світла 23 липня

У ніч на 23 липня без електроенергії також залишилися жителі в Сумах. Але це сталося не через несприятливі погодні умови, а через чергову російську атаку за допомогою ударних безпілотників типу "Шахед".

В ОВА повідомляли, що ворог атакував об'єкти цивільної інфраструктури. Через відключення світла деякі медустанови працювали на генераторах.

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