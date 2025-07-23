Полтавскую область накрыла непогода: люди остались без света

Кто еще остался без света 23 июля

В ночь на 23 июля без электроэнергии также остались жители в Сумах. Однако это произошло не из-за неблагоприятных погодных условий, а из-за очередной российской атаки при помощи ударных беспилотников типа "Шахед".

В ОВА сообщали, что враг атаковал объекты гражданской инфраструктуры. Из-за отключений света некоторые медучреждения работали на генераторах.

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