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Над Полтавской областью сбили вражескую ракету

Фото: вражескую ракету сбили над Полтавской областью (facebook.com)
Автор: Александр Белоус

Вооруженные силы Украины сбили над территорией Полтавской области вражескую ракету. Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин не сообщил подробностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Лунина в Telegram.

"В небе над Полтавщиной ВСУ сбили вражескую ракету!", - написал он и призвал не пренебрегать воздушными тревогами.

Напомним, утром 5 июня Киев подвергся ракетному обстрелу. Удары были нанесены по территории Дарницкого вагоноремонтного завода (ДВРЗ). В результате удара были повреждены цеха, а один человек получил ранения.

Военные заявили, что оккупанты выпустили сразу несколько ракет из Каспийского моря, одну из них сбили.

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Полтава