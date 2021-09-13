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В Полтавской области при усилении карантина сможет работать только треть школ

Автор: Анастасия Рокитна

Если бы "желтую" зону карантина ввели уже в этот понедельник, то в обычном режиме смогла бы работать только треть учебных заведений в Полтавской области. Это 334 заведения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал главы Полтавской ОГА Олега Синегубова.

В "желтой" зоне необходимо, чтобы 80% работников детских садов, школ, учреждений профтехобразования, вузов, внешкольных учреждений были вакцинированы минимум одной дозой. Сейчас только 334 из 1281 школ к такому готовы.

"Когда мы говорим только о школах, то ситуация аналогичная: треть, 246 школ, работали бы, другие перешли на дистанционку. Ни в одном учреждении высшего образования пока не вакцинировалось необходимое количество преподавателей", - заявил Синегубов.

В некоторых территориальных общинах количество вакцинированных работников учебных заведений даже меньше половины, а то и вообще в пределах 30%. Это - Новооржицкая, Оржицкая, Великорублевская, Кобеляцкая, Мартыновская, Новоселовская и Скороходовская территориальные общины.

Напомним, в Черновицкой области только четверть учебных заведений вакцинировали 80% персонала.

Кроме того, в Волынской области в случае усиления карантина сможет работать только 21 школа.

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