У Полтавській області при посилення карантину зможе працювати тільки третина шкіл

Якщо "жовту" зону карантину запровадили б уже цього понеділка, то в звичному режимі змогла б працювати лише третина закладів освіти у Полтавській області. Це 334 заклади.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Telegram -канал голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова.

В "жовтій" зоні необхідно, щоб 80% працівників садочків, шкіл, закладів профтехосвіти, вишів, позашкілля були вакциновані мінімум однією дозою. Зараз тільки 334 із 1281 шкіл до такого готові.

"Коли ми говоримо тільки про школи, то ситуація аналогічна: третина, 246 шкіл, працювали б, інші перейшли на дистанційку. В жодному закладі вищої освіти наразі не вакцинувалася необхідна кількість викладачів", - заявив Синєгубов.

У деяких територіальних громадах кількість вакцинованих працівників закладів освіти навіть менша за половину, а то й узагалі в межах 30%. Це - Новооржицька, Оржицька, Великорублівська, Кобеляцька, Мартинівська, Новоселівська та Скороходівська територіальні громади.