В Полтавской области разоблачили группу наркоторговцев

В Полтавской области разоблачили крупную группу наркоторговцев, в которую входили бывшие сотрудники милиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

По данным правоохранителей, преступную деятельность организовал 52-летний житель Кременчуга. Злоумышленник приобщил к группировке почти 20 человек, среди которых были экс-сотрудники милиции. Наркотики изготавливались в частном доме в одном из сел Кременчугского района.

Отмечается, что 13 февраля правоохранители масштабную спецоперацию, в ходе которой совершили более 50 обысков. Во время обысков были изъяты более 1 кг амфетамина, расфасованного в тысячу пакетов, марихуана, 1 тонна прекурсоров в канистрах и стеклянной таре, 6 мешков порошкообразного вещества бурого цвета общим весом 300 килограммов, бумажные свертки с неизвестным веществом порошкообразного, оборудование для изготовления наркотиков и оружие.

"Предварительно, стоимость изъятых наркотиков и прекурсоров по ценам "черного рынка" составляет почти 2,5 миллиона гривен", - добавили в полиции.

Сейчас четверо участников группы, в частности лидер и экс-милиционер, были задержаны. Решается вопрос об объявлении подозрений и избрании меры пресечения. За незаконную деятельность злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области двух сотрудников местной полиции заподозрили в сбыте наркотиков. К незаконной деятельности правоохранители приобщили ранее судимого наркозависимого, который выполнял роль дилера.