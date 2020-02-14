У Полтавській області викрили групу наркоторговців

У Полтавській області викрили масштабну групу наркоторговців, до якої входили колишні співробітники міліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

За даними правоохоронців, злочинну діяльність організував 52-річний мешканець Кременчука. Зловмисник долучив до угрупування майже 20 людей, серед яких були екс-співробітники міліції. Наркотики виготовлялися у приватному будинку в одному з сіл Кременчуцького району.

Зазначається, що 13 лютого правоохоронці здійснили масштабну спецоперацію, в ході якої провели понад 50 обшуків. Під час обшуків було вилучено понад 1 кг амфетаміну, розфасованого у тисячу пакетів, марихуану, 1 тонну прекурсорів у каністрах та скляній тарі, 6 мішків порошкоподібної речовини бурого кольору загальною вагою 300 кілограмів, паперові згортки з невідомою порошкоподібного речовиною, обладнання для виготовлення наркотиків та зброю.

"Попередньо, вартість вилучених наркотиків та прекурсорів за цінами "чорного ринку" складає майже 2,5 мільйони гривень", - додали в поліції.

Наразі чотирьох учасників групи, зокрема лідера та екс-правоохоронця, було затримано. Вирішується питання щодо оголошення підозр та обрання запобіжних заходів. За незаконну діяльність зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області двох співробітників місцевої поліції запідозрили у збуті наркотиків. До незаконної діяльності правоохоронці долучили раніше судимого наркозалежного, який виконував роль дилера.