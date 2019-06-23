В Полтавской области разбился самолет АН-2, есть пострадавшие

В воскресенье, 23 июня, в Полтавской области произошла авария легкомоторного самолета АН-2, в результате чего пострадали 2 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, самолет АН-2 разбился вблизи села Млины, Лохвицкого района. На момент катастрофы в самолете находились 2 пилота. После падения самолет начал гореть.

Отмечается, что пилоты самостоятельно эвакуировались до прибытия спасателей. Обоих пострадавших пилотов госпитализировали в районную больницу.

По предварительной информации, самолет летел на опрыскивание сельскохозяйственных посевов. Причины аварии легкомоторного АН-2 сейчас устанавливают следователи.

Напомним, ранее в Новой Зеландии при заходе на посадку произошло столкновения двух легкомоторных самолетов. Два легкомоторных самолета столкнулись при заходе на посадку на аэродроме Худ в новозеландском городе Мастертон.

РБК-Украина писало, что в польском Плоцке во время авиашоу произошла авария самолета Як-52. Самолет упал в реку во время выполнения фигуры высшего пилотажа. Пилот, который прибыл из Германии, в результате аварии погиб.