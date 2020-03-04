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В Полтавской области пьяный водитель напал на патрульного

Новости » Происшествия     04.03.2020 - 22:20
В Полтавской области пьяный водитель напал на патрульного
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Водитель совершил нападение во время оформления админпротокола из-за вождения в нетрезвом виде

В Полтавской области пьяный водитель транспортного средства совершил нападение на сотрудника патрульной полиции после того, как его остановили. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции в Полтавской области.

Сообщается, что инцидент произошел в Машевском районе. Правоохранители остановили 44-летнего водителя дизельного культиватора, который находился за рулем в состоянии опьянения.

"При оформлении административного материала мужчина ударил полицейского, а затем и служебный автомобиль", - сообщили в полиции.

По данному факту полиция открыла дело по ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины (насилие в отношении работника правоохранительного органа). Мужчине грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.

Ранее РБК-Украина писало, что в конце февраля Полиция Киева открыла уголовные производства за совершение противоправных действий в отношении стражей порядка при исполнении служебных обязанностей.

Также сообщалось, что в Ровенской области правоохранители провели спецоперацию по задержанию участников преступной группировки, которые ранее нанесли телесные повреждения полицейским. Нападения группа совершала во время попытки правоохранителями препятствовать незаконной добычей янтаря.

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