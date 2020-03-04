ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Полтавській області п'яний водій напав на патрульного

Новини » Надзвичайні події     04.03.2020 - 22:20
У Полтавській області п'яний водій напав на патрульного
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Водій скоїв напад під час оформлення адмінпротокола з-за водіння в нетверезому вигляді

У Полтавській області п'яний водій транспортного засобу вчинив напад на співробітника патрульної поліції після того, як його зупинили. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції в Полтавській області.

Повідомляється, що інцидент стався в Машівському районі. Правоохоронці затримали 44-річного водія дизельного культиватора, який перебував за кермом в стані сп'яніння.

"При оформленні адміністративного матеріалу чоловік вдарив поліцейського, а потім і службовий автомобіль", - повідомили в поліції.

За даним фактом поліція відкрила справу за ч. ст 2.345 Кримінального кодексу України (насильство щодо працівника правоохоронного органу). Чоловікові загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі.

Раніше РБК-Україна писало, що наприкінці лютого Поліція Києва відкрила кримінальні провадження за вчинення протиправних дій стосовно правоохоронців при виконанні службових обов'язків.

Також повідомлялося, що у Рівненській області правоохоронці провели спецоперацію по затриманню учасників злочинного угруповання, які раніше нанесли тілесні ушкодження поліцейським. Нападу група здійснювала під час спроби правоохоронцями перешкоджати незаконним видобутком бурштину.

У Полтавській області мера підозрюють у розтраті понад 845 тис. гривень В Авдіївці колишній бойовик здався поліції
Новини України полицияПолтавская областьнапад
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся