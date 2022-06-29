В Полтавской области проверят все ТЦ после трагедии в Кременчуге
Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин поручил провести проверки всех торговых центров на территории области. Причиной тому стала трагедия в ТЦ Кременчуга, куда попала российская ракета 27 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
"Приказал проверить определены ли наиболее безопасные помещения для пребывания посетителей торговых центров во время воздушной тревоги и соответствуют ли они установленным требованиям. Ознакомлен ли персонал с правилами поведения во время воздушной тревоги и есть ли специальные указатели. А главное соблюдают ли в ТЦ все правила безопасности под время воздушных тревог", - рассказал Лунин.
По его словам, к этой работе будут привлечены представители ГСЧС, полиции, Госпродпотреблужбы, областной военной администрации, органов местного самоуправления.
Как сообщалось, Генпрокуратура планирует выяснить, почему торговый центр в Кременчуге не был эвакуирован во время воздушной тревоги.
Также из-за ракетного удара по ТЦ в Кременчуге, в Киеве проверят все ТРЦ. Проверки будут касаться соблюдения схемы эвакуации во время воздушной тревоги.
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