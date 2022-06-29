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В Полтавській області перевірять всі ТЦ після трагедії в Кременчуці

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Полтава, Середа 29 червня 2022 12:26
В Полтавській області перевірять всі ТЦ після трагедії в Кременчуці Фото: голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін
Автор: Наталія Гурковська

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін доручив провести перевірки всіх торговельних центрів на території області. Причиною тому стала трагедія в ТЦ Кременчука, куди влучила російська ракета 27 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

"Наказав перевірити чи визначені найбільш безпечні приміщення для перебування відвідувачів торговельних центрів під час повітряної тривоги і чи відповідають вони встановленим вимогам. Чи ознайомлений персонал з правилами поводження під час повітряної тривоги і чи є спеціальні вказівники. А головне чи дотримуються в ТЦ всіх правил безпеки під час повітряних тривог", - розповів Лунін.

За його словами, до цієї роботи будуть залучені представники ДСНС, поліції, Держпродспоживлужби, обласної військової адміністрації, органів місцевого самоврядування.

Як повідомлялося, Генпрокуратура планує з'ясувати, чому торговельний центр у Кременчуці не було евакуйовано під час повітряної тривоги.

Також через ракетний удар по ТЦ у Кременчуці, у Києві перевірять усі ТРЦ. Перевірки стосуватимуться дотримання схеми евакуації під час повітряної тривоги.

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Полтавская область
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