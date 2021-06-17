В Полтавской области провели первую операцию на открытом сердце, - ОГА

В Полтавской области провели первую операцию на открытом сердце. Новый корпус областного кардиоваскулярного центра, в котором провели аортокоронарное шунтирование, построили в прошлом году по программе президента "Большая стройка".

По словам председателя Полтавской ОГА Олега Синегубова, это первая подобная операция, которую провели в области. Это стало возможным благодаря консолидированной работе медиков, строителей, государственной и областной власти, добавил он.

"Для медицины области - это исторический момент и шаг в будущее. Пациент, 70-летний житель Кременчуга. Сейчас он чувствует себя хорошо и дышит самостоятельно", - заявил он.

Сообщается, что аортокоронарное шунтирование проводила бригада киевских и полтавских специалистов под руководством директора Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова Василия Лазоришинца.

По словам Лазоришинца, центр имеет все необходимые условия для проведения таких сложных операций.

"Сейчас в Украине 49 кардиохирургических центров, 34 из них делают операции на открытом сердце. С сегодняшнего дня Полтавский областной клинический медицинский кардиоваскулярный центр стал полноправным хирургическим центром, ведь выполнена первая операция с искусственным кровообращением в регионе. Это даст возможность оперировать на европейском уровне", -рассказал Василий Лазоришинец.

Глава Полтавской облгосадминистрации добавил, что первая операция на открытом сердце - это только начало. Область планирует отправлять местных хирургов в Киев, чтобы участвовать в повседневной работе института имени Амосова и за несколько лет самостоятельно проводить такие вмешательства.

"К 2027 году мы поставили себе амбициозную цель: сформировать доступную и качественную медицину на всех уровнях: от маленького села до крупного города. Именно это и предусматривает наша Стратегия развития Полтавской области, именно для этого мы и строим такие кардиоцентры", - заявил Синегубов.

Отметим, аортокоронарное шунтирование проводится, когда поражено более трех сосудов: хирурги удаляют вену из ноги и вшивают ее между аортой и коронарной артерией. Сейчас в Украине выполняют 140 операций на миллион населения, за рубежом такой показатель составляет 1300-1800 операций.