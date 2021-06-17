У Полтавській області провели першу операцію на відкритому серці, - ОДА

У Полтавській області провели першу операцію на відкритому серці. Новий корпус обласного кардіоваскулярного центру, в якому провели аортокоронарне шунтування, побудували торік за програмою президента "Велике будівництво".

За словами голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова, це перша подібна операція, яку провели в області. Це стало можливим завдяки консолідованій роботі медиків, будівельників, державної та обласної влади, додав він.

"Для медицини області - це історичний момент і крок в майбутнє. Пацієнт - 70-річний житель Кременчука. Зараз він почуває себе добре і дихає самостійно", - заявив він.

Повідомляється, що аортокоронарне шунтування проводила бригада київських і полтавських фахівців під керівництвом директора Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова Василя Лазоришинця.

За словами Лазоришинця, центр має всі необхідні умови для проведення таких складних операцій.

"Зараз в Україні 49 кардіохірургічних центрів, 34 з них роблять операції на відкритому серці. Від сьогодні Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр став повноправним хірургічним центром, адже виконана перша операція із штучним кровообігом в регіоні. Це дасть можливість оперувати на європейському рівні", - розповів Василь Лазоришинець.

Голова Полтавської обласної державної адміністрації додав, що перша операція на відкритому серці - це тільки початок. Область планує відправляти місцевих хірургів до Києва, аби вони брали участь в повсякденній роботі інституту імені Амосова і за кілька років самостійно проводили такі втручання.

"До 2027 року ми поставили себе амбітну мету: сформувати доступну і якісну медицину на всіх рівнях: від маленького села до великого міста. Саме це і передбачає наша Стратегія розвитку Полтавської області, саме для цього ми і будуємо такі кардіоцентри", - заявив Синєгубов.

Відзначимо, аортокоронарне шунтування проводиться, коли уражено більш як три судини: хірурги видаляють вену з ноги і вшивають її між аортою і коронарною артерією. Зараз в Україні виконують 140 операцій на мільйон населення, за кордоном такий показник становить 1300-1800 операцій.