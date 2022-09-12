В Полтавской области проблемы со связью после отключения электроснабжения

В Полтавской области из-за перепадов напряжения вышел из строя региональный узел связи оператора lifecell. Кроме того, у оператора "Киевстар" есть перебои со связью в Полтаве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram-канале.
По его данным, примерно на половине территории области отсутствует связь и интернет мобильного оператора lifecell. "Из-за перепадов напряжения вышел из строя региональный узел связи этого оператора. Во второй половине дня интернет и связь lifecell должны полностью восстановить", - сообщил Лунин.
Кроме того, у оператора Киевстар есть перебои со связью в двух локациях Полтавы, "но в течение ближайшего часа проблемы также должны устранить", добавил он.
Напомним, 11 сентября, вечером в Харьковской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях наблюдались массовые проблемы с электроснабжением после того, как россияне нанесли удары по Харьковской ТЭЦ-5.
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