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У Полтавській області проблеми зі зв'язком після відключення електропостачання

Фото: голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін (facebook.com/lunin.official)
Автор: Олександр Білоус

У Полтавській області через перепади напруги вийшов з ладу регіональний вузол зв'язку оператора lifecell. Крім того, у оператора "Київстар" є перебої зі зв'язком у Полтаві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна у Telegram-каналі.

За його даними, приблизно на половині території області відсутній зв'язок та інтернет мобільного оператора lifecell. "Через перепади напруги вийшов із ладу регіональний вузол зв'язку цього оператора. В другій половині дня інтернет і зв'язок lifecell мають повністю відновити", - повідомив Лунін.

Крім того, у оператора Київстар є перебої зі зв'язком у двох локаціях Полтави, "але протягом найближчої години проблеми також мають усунути", додав він.

Нагадаємо, 11 вересня, ввечері в Харківській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях спостерігались масові проблеми з електропостачанням після того, як росіяни завдали ударів по Харківській ТЕЦ-5.

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Полтава