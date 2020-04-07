В Полтавской области подтвердили четыре новых случая коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Новые случая подтвердили в Кременчуге

В Кременчуге Полтавской области лабораторно подтвердили четыре новых заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий в Facebook.

По его словам, новые случаи подтвердили у троих женщин и одного мужчины.

“Плюс 4 новых случая COVID-19 в Кременчуге, подтвержденных ПЦР. Три женщины и один мужчина. Районы проживания: Раковка, Гвардейская, Молодежный (2 случая). Возраст пациентов - от 28 до 76 лет”, - написал Малецкий.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения сообщали о 12 лабораторно подтвержденных случаях коронавируса в Полтавской области. Всего по состоянию на утро 7 апреля в Украине было зафиксировано 1462 заболевания COVID-19. 143 человека заразились за прошлые сутки.

Также РБК-Украина писало, что министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина находится на пороге пика коронавирусной болезни. По его словам, в активных фазах пандемии количество пациентов резко возрастает, что приводит к критической нагрузке на медицинскую систему. Также Степанов заявил, что сейчас рано говорить о завершении карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса.