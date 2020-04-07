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У Полтавській області підтвердили чотири нових випадки коронавірусу

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 18:12
У Полтавській області підтвердили чотири нових випадки коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Нові випадку підтвердили в Кременчуці

У Кременчуці Полтавської області лабораторно підтвердили чотири нових захворювання коронавірусом COVID-19. Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький Facebook.

За його словами, нові випадки підтвердили у трьох жінок і одного чоловіка.

“Плюс 4 нових випадки COVID-19 в Кременчуці, підтверджених ПЛР. Три жінки і один чоловік. Райони проживання: Раківка, Гвардійська, Молодіжний (2 випадки). Вік пацієнтів - від 28 до 76 років", - написав Малецький.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я повідомляли про 12 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу в Полтавській області. Всього станом на ранок 7 квітня в Україні було зафіксовано 1462 захворювання COVID-19. 143 людини заразилися за минулу добу.

Також РБК-Україна повідомляло, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна знаходиться на порозі піку коронавірусної хвороби. За його словами, в активних фазах пандемії кількість пацієнтів різко зростає, що приводить до критичної навантаження на медичну систему. Також Степанов заявив, що зараз рано говорити про завершення карантину, оголошеного у зв'язку з пандемією коронавірусу.

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Новини України КременчукПолтавская областьКоронавірус
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