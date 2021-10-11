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В Полтавской области перевернулся пассажирский автобус. Пострадали 11 человек

Автор: Анастасия Рокитна

На автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" перевернулся пассажирский автобус. В результате аварии пострадали 11 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Автобус направлялся из Луганской области в Киев. Он съехал с проезжей части дороги и перевернулся на бок.

В автобусе на момент ДТП находилось двадцать два пассажира и двое водителей. Вследствие ДТП водителю и десяти пассажирам оказывают помощь в больнице. Степень тяжести телесных повреждений устанавливается.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, которая выясняет обстоятельства и причины ДТП.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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ДТППолтавская область