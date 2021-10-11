В Полтавской области перевернулся пассажирский автобус. Пострадали 11 человек

Автобус направлялся из Луганской области в Киев. Он съехал с проезжей части дороги и перевернулся на бок.

В автобусе на момент ДТП находилось двадцать два пассажира и двое водителей. Вследствие ДТП водителю и десяти пассажирам оказывают помощь в больнице. Степень тяжести телесных повреждений устанавливается.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, которая выясняет обстоятельства и причины ДТП.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.