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У Полтавській області перевернувся пасажирський автобус. Постраждали 11 людей

Автор: Анастасія Рокитна

На автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" перевернувся пасажирський автобус. В результаті аварії постраждали 11 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Автобус прямував із Луганської області до Києва. Він з’їхав із проїзної частини дороги та перевернувся на бік.

У автобусі на момент автопригоди перебувало двадцять два пасажири та двоє водіїв. Унаслідок ДТП водієві та десятьом пасажирам надають допомогу в лікарні. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень встановлюється.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, яка з’ясовує обставини та причини ДТП.

"Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

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ДТППолтавская область