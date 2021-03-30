UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Полтавской области на перемене умер школьник

Автор: Дмитрий Левицкий

В одной из сельских школ Лохвицкой территориальной общины (Полтавская область) на перемене умер 12-летний ученик. Инцидент уже расследуют правоохранители.

Об этом сообщила полиция Полтавской области.

Инцидент произошел сегодня около 11:30. О происшествии правоохранителям сообщили медики, которые прибыли на вызов.

"По предварительной информации, ребенок умер во время перерыва между уроками. К сожалению, спасти мальчика не удалось", - рассказали в полиции.

Правоохранители сейчас опрашивают свидетелей произошедшего, а также изучают медицинскую документацию школьника и устанавливают обстоятельства смерти ребенка.

"Для объективного изучения обстоятельств происшествия полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующими признаками статьи 115 Уголовного кодекса Украины", - добавили в полиции.

Напомним, в конце января в запорожской школе внезапно перестал дышать и потерял сознание 17-летний ученик. У подростка случилась клиническая смерть.

Как писало РБК-Украина, через несколько дней после госпитализации запорожский одиннадцатиклассник скончался. Он находился в реанимации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Полтавская областьшколапреступленияшкольник
Читайте также
В Черкасской области при пожаре погибли три человека, из них двое детей
В Мариуполе от коронавируса умер двухмесячный ребенок
Прогноз погоды