В Полтавской области на перемене умер школьник

Инцидент произошел сегодня около 11:30. О происшествии правоохранителям сообщили медики, которые прибыли на вызов.

"По предварительной информации, ребенок умер во время перерыва между уроками. К сожалению, спасти мальчика не удалось", - рассказали в полиции.

Правоохранители сейчас опрашивают свидетелей произошедшего, а также изучают медицинскую документацию школьника и устанавливают обстоятельства смерти ребенка.

"Для объективного изучения обстоятельств происшествия полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующими признаками статьи 115 Уголовного кодекса Украины", - добавили в полиции.