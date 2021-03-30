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У Полтавській області на перерві помер школяр

Автор: Дмитро Левицький

У одній з сільських шкіл Лохвицької територіальної громади (Полтавська область) на перерві помер 12-річний учень. Інцидент вже розслідують правоохоронці.

Про це повідомила поліція Полтавської області.

Інцидент стався сьогодні близько 11:30. Про подію правоохоронцям повідомили медики, які прибули на виклик.

"За попередньою інформацією, дитина померла під час перерви між уроками. На жаль, врятувати хлопчика не вдалося", - розповіли в поліції.

Правоохоронці наразі опитують свідків події, а також вивчають медичну документацію школяра та встановлюють обставини смерті дитини.

"Для об’єктивного вивчення обставин події поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками статті 115 Кримінального кодексу України", - додали в поліції.

Нагадаємо, наприкінці січня у запорізькій школі раптово перестав дихати і втратив свідомість 17-річний учень. У підлітка трапилася клінічна смерть.

Як писало РБК-Україна, через декілька днів після госпіталізації запорізький одинадцятикласник помер. Він перебував у реанімації.

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