У Полтавській області на перерві помер школяр

Інцидент стався сьогодні близько 11:30. Про подію правоохоронцям повідомили медики, які прибули на виклик.

"За попередньою інформацією, дитина померла під час перерви між уроками. На жаль, врятувати хлопчика не вдалося", - розповіли в поліції.

Правоохоронці наразі опитують свідків події, а також вивчають медичну документацію школяра та встановлюють обставини смерті дитини.

"Для об’єктивного вивчення обставин події поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками статті 115 Кримінального кодексу України", - додали в поліції.