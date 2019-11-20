В Полтавской области обнаружили застреленным депутата райсовета

В Полтавской области в среду, 20 ноября, был найден мертвым депутат районного совета Кременчуга Андрей Гаврилов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

По предварительной информации, Гаврилов умер в результате огнестрельного ранения. Тело мужчины обнаружили внутри его автомобиля, запертого изнутри и заведенного, на нем лежало оружие. Правоохранители не исключают версию самоубийства.

Отмечается, что у погибшего было разрешение на ношение огнестрелього ружья, которое действительно до следующего года.

Гаврилов возглавлял в Кременчугском районном совете комиссию по вопросам самоуправления.

Напомним,18 сентября у входа в поселковый совет Акимовки в Запорожской области застрелили из автомата заместителя главы Объединенной территориальной общины Дмитрия Кириллова.

Кроме того, в Киеве напали на заместителя главы Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака. Слончака доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами головы.