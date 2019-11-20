ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Полтавській області виявили застреленим депутата райради

Новини » Надзвичайні події     20.11.2019 - 14:19
У Полтавській області виявили застреленим депутата райради
Фото: місце події (kg.ua)

Тіло чоловіка виявили всередині його автомобіля

У Полтавській області в середу, 20 листопада, був знайдений мертвим депутат районної ради Кременчука Андрій Гаврилов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

За попередньою інформацією, Гаврилов помер у результаті вогнепального поранення. Тіло чоловіка виявили всередині його автомобіля, замкненого зсередини і заведеного, на ньому лежала зброя. Правоохоронці не відкидають версію самогубства.

Наголошується, що у загиблого було дозвіл на носіння огнестрелього рушниці, яка дійсно до наступного року.

Гаврилов очолював у Кременчуцькому районному раді комісію з питань самоврядування.

Нагадаємо,18 вересня біля входу в селищна рада Якимівки Запорізької області застрелили з автомата заступника глави Об'єднаної територіальної громади Дмитра Кирилова.

Крім того, у Києві напали на заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака. Слончака доставили в лікарню із закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку та забоями голови.

З фракції "Слуга народу" можуть виключити кількох депутатів В'ятрович розповів, чим займеться в Раді
Новини України Полтавская областьдепутаты
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся