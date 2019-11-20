У Полтавській області виявили застреленим депутата райради

Фото: місце події (kg.ua)

Тіло чоловіка виявили всередині його автомобіля

У Полтавській області в середу, 20 листопада, був знайдений мертвим депутат районної ради Кременчука Андрій Гаврилов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

За попередньою інформацією, Гаврилов помер у результаті вогнепального поранення. Тіло чоловіка виявили всередині його автомобіля, замкненого зсередини і заведеного, на ньому лежала зброя. Правоохоронці не відкидають версію самогубства.

Наголошується, що у загиблого було дозвіл на носіння огнестрелього рушниці, яка дійсно до наступного року.

Гаврилов очолював у Кременчуцькому районному раді комісію з питань самоврядування.

Нагадаємо,18 вересня біля входу в селищна рада Якимівки Запорізької області застрелили з автомата заступника глави Об'єднаної територіальної громади Дмитра Кирилова.

Крім того, у Києві напали на заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака. Слончака доставили в лікарню із закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку та забоями голови.