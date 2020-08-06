В Полтавской области мужчина угрожал подорвать двух женщин

Фото: полиция (РБК-Украина)

Сейчас полиция продолжает устанавливать обстоятельства происшествия

В Полтавской области мужчина угрожал подорвать членов своей семьи самодельным боеприпасом. Правоохранители изъяли предмет, похожий на самодельное взрывное устройство и направили его на экспертизу.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По информации, которую в полицию по телефону сообщили местные жители, мужчина предметом, похожим на боеприпас, угрожал жене и ее матери расправой. Правоохранители приехали на вызов и задержали мужчину. Также был проведен осмотр помещения и прилегающей территории.

Фото: самодельный боеприпас (pl.npu.gov.ru)

Правоохранители внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по ст. 129 Уголовного кодекса Украины ("Угроза убийством"). Также решается вопрос о внесении сведений по факту незаконного обращения с боеприпасами (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас полиция продолжает устанавливать обстоятельства происшествия.

Напомним, в центре Киева мужчина угрожал взорвать отделение АО "Универсал Банк".

Кроме того, в Васильевке Запорожской области пьяный мужчина с гранатой угрожал перекрыть дорогу.