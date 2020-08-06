ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Полтавской области мужчина угрожал подорвать двух женщин

Полтавская область, Четверг 06 августа 2020 14:08
В Полтавской области мужчина угрожал подорвать двух женщин
Фото: полиция (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сейчас полиция продолжает устанавливать обстоятельства происшествия

В Полтавской области мужчина угрожал подорвать членов своей семьи самодельным боеприпасом. Правоохранители изъяли предмет, похожий на самодельное взрывное устройство и направили его на экспертизу.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По информации, которую в полицию по телефону сообщили местные жители, мужчина предметом, похожим на боеприпас, угрожал жене и ее матери расправой. Правоохранители приехали на вызов и задержали мужчину. Также был проведен осмотр помещения и прилегающей территории.

В Полтавской области мужчина угрожал подорвать двух женщин

Фото: самодельный боеприпас (pl.npu.gov.ru)

Правоохранители внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по ст. 129 Уголовного кодекса Украины ("Угроза убийством"). Также решается вопрос о внесении сведений по факту незаконного обращения с боеприпасами (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас полиция продолжает устанавливать обстоятельства происшествия.

Напомним, в центре Киева мужчина угрожал взорвать отделение АО "Универсал Банк".

Кроме того, в Васильевке Запорожской области пьяный мужчина с гранатой угрожал перекрыть дорогу.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины подрыв
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь