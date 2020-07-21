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В Запорожской области мужчина с гранатой угрожал перекрыть дорогу

Запорожская область, Вторник 21 июля 2020 15:23
В Запорожской области мужчина с гранатой угрожал перекрыть дорогу
Фото: полиция задержала хулигана (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

По данным полиции, мужчина ранее служил в АТО

В Васильевке Запорожской области пьяный мужчина с гранатой угрожал перекрыть дорогу. Его задержали после того, как он зашел в магазин.

Об этом говорится в сообщении полиции Запорожской области.

Сообщается, что вчера вечером в местное отделение полиции поступил звонок от местного жителя. Он заявил, что у него есть взрывное устройство, и он намерен перекрыть дорогу.

"Несколькими минутами позже в дежурную часть поступило еще одно сообщение о том, что в продуктовый магазин, расположенный на бульваре Центральном в городе Васильевка, зашел вооруженный гражданин с предметом, похожим на гранату", - говорится в сообщении.

Вооруженного хулигана задержали, а специалисты-взрывотехники изъяли у него гранату Ф-1.

"Подозреваемым оказался ранее судимый за корыстные преступления местный житель 1968 года рождения, который к тому же, согласно заключению медицинского осмотра, находился в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник в прошлом участник АТО. Предварительно установлено, что боеприпас он привез из зоны проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное дело по статьям "хулиганство" и "незаконное обращение с боеприпасами". Ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

В Запорожской области мужчина с гранатой угрожал перекрыть дорогу

Фото: изъятая граната (zp.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве возле станции метро "Минская" произошел взрыв, по уточненным данным, пиротехники провели контролируемый взрыв подозрительного предмета.

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