В Полтавской области могут ввести особый режим

СБУ будет проводить плановые антитеррористические учения

В Полтавской области 1-3 августа могут ввести особый режим в связи с проведением плановых антитеррористических учений Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ в Полтавской области.

Отмечается, что тактико-специальные учения будут проходить в нескольких локациях Миргородского района и ряде населенных пунктов области.

"Отработка силовиками учебных задач будет происходить в условиях, приближенных к реальным, что предполагает привлечение спецтехники и вооруженных правоохранителей. В рамках обучения на отдельных территориях также возможно временное введение особого режима передвижения людей и транспортных средств", - сообщают в СБУ.

Граждан просят сохранять спокойствие в связи с предполагаемым сосредоточением военных и спецназовцев и надлежащим образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей: проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей, возможно временное ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов и тому подобное.

Скриншот (facebook.com/usbupol/)

Напомним, в Одесской, Николаевской областях и северо-западной части Черного моря 21 июля завершились украинско-американские учения "Си Бриз 2018".