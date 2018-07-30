У Полтавській області можуть запровадити особливий режим

СБУ проводитиме планові антитерористичні навчання

У Полтавській області 1-3 серпня можуть ввести особливий режим у зв'язку з проведенням планових антитерористичних навчань Службою безпеки України (СБУ). Про це повідомляє прес-служба управління СБУ в Полтавській області.

Зазначається, що тактико-спеціальні навчання відбуватимуться у кількох локаціях Миргородського району та низці населених пунктів області.

"Відпрацювання силовиками навчальних завдань відбуватиметься в умовах наближених до реальних, що передбачає залучення спецтехніки і озброєних правоохоронців. У рамках навчання на окремих територіях також можливе тимчасове запровадження особливого режиму пересування людей та транспортних засобів", - повідомляють у СБУ.

Громадян просять зберігати спокій у зв’язку із ймовірним зосередженням військових та спецпризначенців та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців: перевірка документів, що посвідчують особу, огляд особистих речей, можливе тимчасове обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів тощо.

Скріншот (facebook.com/usbupol/)

Нагадаємо, в Одеській, Миколаївській областях та північно-західній частині Чорного моря 21 липня завершилися українсько-американські навчання "Сі Бриз 2018".