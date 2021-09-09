UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Полтавской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, есть погибший

Автор: Тиберий Юрик

Возле села Карпиловка на трассе "Киев-Харьков-Довжанский" произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погиб один человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Полтавской области.

Сообщается, что легковой автомобиль "Audi" столкнулся с грузовиком. В результате ДТП водителя "Audi" с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

"19-летний пассажир легковушки получил травмы, от которых скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения предусмотренного частью 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Фото: в Полтавской области произошла смертельная авария (pl.npu.gov.ua)

Напомним, что в Киевской области произошла авария с участием автобуса, перевозившего паломников-хасидов один гражданин Израиля погиб.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтавская областьДТПАвария