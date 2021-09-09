ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Афганистане остаются еще 159 украинцев, - Кулеба

Новина українською →
Киев, Четверг 09 сентября 2021 11:34
В Афганистане остаются еще 159 украинцев, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Тиберий Юрик

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что на территории Афганистана остаются 159 граждан Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы на брифинге.

"По имеющейся у нас информации, сейчас на территории Афганистана остаются 159 граждан Украины, которые выразили желание вернуться домой. Мы работаем через наши посольства в Таджикистане, Пакистане и Иране, а также через посольства определенных дружественных нам стран, которые также имеют связи с талибами здесь в Украине", - сказал министр.

Он отметил, что граждане Украины, которые обратились в МИД с просьбой об эвакуации, не относятся к группам риска для.

"Это не журналисты, не работники международных организаций, или общественные активисты, чиновники и члены их семей", - сообщил Кулеба.

Напомним, что талибы позволили 200 американцам и гражданам других стран покинуть Афганистан.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Афганистан
NEWS
В Украине впервые с мая более трех тысяч новых COVID-случаев
В Украине впервые с мая более трех тысяч новых COVID-случаев
DAILY
Не только "Джавелины". Какое американское оружие нужно Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Не только "Джавелины". Какое американское оружие нужно Украине