В Афганистане остаются еще 159 украинцев, - Кулеба

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы на брифинге .

"По имеющейся у нас информации, сейчас на территории Афганистана остаются 159 граждан Украины, которые выразили желание вернуться домой. Мы работаем через наши посольства в Таджикистане, Пакистане и Иране, а также через посольства определенных дружественных нам стран, которые также имеют связи с талибами здесь в Украине", - сказал министр.

Он отметил, что граждане Украины, которые обратились в МИД с просьбой об эвакуации, не относятся к группам риска для.

"Это не журналисты, не работники международных организаций, или общественные активисты, чиновники и члены их семей", - сообщил Кулеба.