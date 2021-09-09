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В Полтавской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, есть погибший

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Полтавская область, Четверг 09 сентября 2021 11:43
В Полтавской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, есть погибший Фото: в аварии погиб пассажир легкового автомобиля (РБК-Украина)
Автор: Тиберий Юрик

Возле села Карпиловка на трассе "Киев-Харьков-Довжанский" произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погиб один человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Полтавской области.

Сообщается, что легковой автомобиль "Audi" столкнулся с грузовиком. В результате ДТП водителя "Audi" с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

"19-летний пассажир легковушки получил травмы, от которых скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения предусмотренного частью 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.

В Полтавской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, есть погибшийФото: в Полтавской области произошла смертельная авария (pl.npu.gov.ua)

Напомним, что в Киевской области произошла авария с участием автобуса, перевозившего паломников-хасидов один гражданин Израиля погиб.

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Полтавская область ДТП Авария
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