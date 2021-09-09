В Полтавской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, есть погибший
Возле села Карпиловка на трассе "Киев-Харьков-Довжанский" произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погиб один человек.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Полтавской области.
Сообщается, что легковой автомобиль "Audi" столкнулся с грузовиком. В результате ДТП водителя "Audi" с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.
"19-летний пассажир легковушки получил травмы, от которых скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения предусмотренного частью 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.
Фото: в Полтавской области произошла смертельная авария (pl.npu.gov.ua)
Напомним, что в Киевской области произошла авария с участием автобуса, перевозившего паломников-хасидов один гражданин Израиля погиб.