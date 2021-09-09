В Полтавській області легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою, є загиблий
Біля села Карпилівка на трасі "Київ-Харків-Довжанський" сталася дорожнью-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої загинула одна людина.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Полтавської області.
Повідомляється, що легковий автомобіль "Audi" зіткнувся з вантажівкою. У результаті ДТП водія "Audi" з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.
"19-річний пасажир легковика отримав травми, від яких помер на місці події", - йдеться в повідомленні.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстр досудових розслідувань за ознакам кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.
Фото: в Полтавській області сталася смертельна аварія (pl.npu.gov.ua)
Нагадаємо, що в Київській області сталася аварія за участю автобуса, який перевозив паломників-хасидів, один громадянин Ізраїлю загинув.