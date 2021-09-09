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В Полтавській області легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою, є загиблий

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Полтавська область, Четвер 09 вересня 2021 11:43
В Полтавській області легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою, є загиблий Фото: в аварії загинув пасажир легкового автомобіля (РБК-Україна)
Автор: Тіберій Юрик

Біля села Карпилівка на трасі "Київ-Харків-Довжанський" сталася дорожнью-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої загинула одна людина.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Полтавської області.

Повідомляється, що легковий автомобіль "Audi" зіткнувся з вантажівкою. У результаті ДТП водія "Audi" з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

"19-річний пасажир легковика отримав травми, від яких помер на місці події", - йдеться в повідомленні.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстр досудових розслідувань за ознакам кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.

В Полтавській області легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою, є загиблийФото: в Полтавській області сталася смертельна аварія (pl.npu.gov.ua)

Нагадаємо, що в Київській області сталася аварія за участю автобуса, який перевозив паломників-хасидів, один громадянин Ізраїлю загинув.

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