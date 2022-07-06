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В Полтавській області два дні чутимуть постріли: в чому причина

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Полтавська область, Середа 06 липня 2022 09:38
В Полтавській області два дні чутимуть постріли: в чому причина Фото: в Полтавській області два дні чутимуть постріли (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Жителі в Полтавській області сьогодні та завтра чутимуть звуки пострілів. Це пов'язано із запланованими навчаннями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.

"6 та 7 липня на території Лубенської громади проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій!" - написав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 29 червня, в Миргородському районі Полтавської області було чутно вибухи.

Як повідомлялося, навчальні стрільби у цьому районі проводилися 30 червня.

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