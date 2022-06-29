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В Полтавской области будут слышны выстрелы: в чем причина

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Полтавская область, Среда 29 июня 2022 08:28
В Полтавской области будут слышны выстрелы: в чем причина Фото: в Полтавской области 29 и 30 июня пройдут учения ВСУ (УНИАН)
Автор: Валерия Полищук

В среду и четверг, 29 и 30 июня, в Полтавской области могут звучать звуки выстрелов. Жителей предупреждают о военных учениях и призывают сохранять спокойствие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Полтавской ОГА Павла Лунина в Telegram.

"29 и 30 июня на территории Лубенской общины будут проходить учебные стрельбы. Если вы услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие", - написал он.

Напомним, 27 июня российские войска нанесли ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге.

Позже стало известно, что во время российской атаки в помещении ТРЦ находились около тысячи мирных граждан.

По данным украинской стороны, удар был нанесен с территории Курской области, ракеты запустили со стратегических бомбардировщиков.

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