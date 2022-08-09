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У Полтавській області будуть чутні постріли: названа причина

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Полтавська область, Вівторок 09 серпня 2022 08:27
У Полтавській області будуть чутні постріли: названа причина Фото: у Полтавській області пройдуть навчальні стрільби (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Полтавській області на території Оржицької та Лубенської громад два дні поспіль проводитимуть навчальні стрільби. Жителів просять зберігати спокій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.

"9 та 10 серпня на території Оржицької та Лубенської громад проводитимуть навчальні стрільби. Якщо ви почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій", - написав він.

Нагадаємо, раніше у Полтавській області скоротили тривалість комендантської години. З 28 липня він діє 23:00 до 05:00.

Крім того, раніше перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін зазначив, що порушників комендантської години беруть "на олівець" і на них в першу чергу будуть дивитися військові комісари при необхідності призвати в ЗСУ.

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Полтавская область Військові навчання Війна в Україні
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