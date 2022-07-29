В Полтавской области будут слышны выстрелы: в ОВА назвали причину

В Полтавской области местные жители 29 июля могут слышать звуки выстрелов. Это связано с запланированными учениями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.
"На территории Лубенской громады 29 июля будут проводить учебные стрельбы", - отметил чиновник.
Глава областной военной администрации призвал местных жителей сохранять спокойствие, если они будут слышать звуки выстрелов.
Напомним, 22 июля в Миргородской и Лубенской громадах Полтавской области уже проходили плановые учебные стрельбы.
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