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В Полтавской области будут слышны выстрелы: в ОВА назвали причину

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Пятница 29 июля 2022 09:05
В Полтавской области будут слышны выстрелы: в ОВА назвали причину Фото: В Полтавской области пройдут учебные стрельбы (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В Полтавской области местные жители 29 июля могут слышать звуки выстрелов. Это связано с запланированными учениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

"На территории Лубенской громады 29 июля будут проводить учебные стрельбы", - отметил чиновник.

Глава областной военной администрации призвал местных жителей сохранять спокойствие, если они будут слышать звуки выстрелов.

Напомним, 22 июля в Миргородской и Лубенской громадах Полтавской области уже проходили плановые учебные стрельбы.

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