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У Полтавській області будуть чутні постріли: в ОВА назвали причину

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П'ятниця 29 липня 2022 09:05
У Полтавській області будуть чутні постріли: в ОВА назвали причину Фото: У Полтавській області пройдуть навчальні стрільби (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У Полтавській області місцеві мешканці 29 липня можуть чути звуки пострілів. Це пов'язано із запланованими навчаннями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

"На території Лубенської громади 29 липня проводитимуть навчальні стрільби", - зазначив посадовець.

Очільник обласної військової адміністрації закликав місцевих жителів зберігати спокій, якщо вони чутимуть звуки пострілів.

Нагадаємо, 22 липня у Миргородській та Лубенській громадах Полтавської області вже проходили планові навчальні стрільби.

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