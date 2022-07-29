У Полтавській області будуть чутні постріли: в ОВА назвали причину
Фото: У Полтавській області пройдуть навчальні стрільби (Getty Images)
У Полтавській області місцеві мешканці 29 липня можуть чути звуки пострілів. Це пов'язано із запланованими навчаннями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна.
"На території Лубенської громади 29 липня проводитимуть навчальні стрільби", - зазначив посадовець.
Очільник обласної військової адміністрації закликав місцевих жителів зберігати спокій, якщо вони чутимуть звуки пострілів.
Нагадаємо, 22 липня у Миргородській та Лубенській громадах Полтавської області вже проходили планові навчальні стрільби.
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