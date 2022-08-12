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У Полтавській області лунатимуть постріли: у чому причина

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П'ятниця 12 серпня 2022 08:29
У Полтавській області лунатимуть постріли: у чому причина Фото: у Полтавській області два дні поспіль будуть чути постріли (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Полтавській області два дні поспіль проводитимуть навчальні стрільби. Місцевих жителів просять зберігати спокій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.

За його словами, 12 та 13 серпня навчальні стрільби проводитимуть на території Лубенської та Хорольської громад.

При цьому сьогодні, 12 серпня, навчальні стрільби також проходитимуть на території Миргородської громади.

"Якщо ви почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - написав глава ОВА.

Нагадаємо, нещодавно в Полтавській області скоротили час комендантської години.

Крім того, жителі Вишгорода найближчими днями можуть чути вибухи.

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Полтавская область
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