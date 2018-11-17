У Полтавській обл. зіткнулися легковики, одна людина загинула

Фото: ДТП у Полтавській області (pl.npu.gov.ua)

Внаслідок зіткнення постраждали 8 осіб

У Полтавській області внаслідок зіткнення двох автомобілів загинула людина, 8 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Як повідомляється, зіткнення автомобілів ВАЗ та Hyundai сталося на трасі Київ-Харків сьогодні, 17 листопада, близько 12:30. Внаслідок зіткнення постраждали 8 людей.

"Пасажир ВАЗу від отриманих тілесних ушкоджень помер. Серед травмованих є двоє неповнолітніх", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці події працюють наряди поліції та рятувальники. Причини й обставини аварії встановлюють.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ужгороді (Закарпатська область) 16 листопада автомобіль Porsche скоїв наїзд на 12-річну дитину. На даний момент дівчинка госпіталізована.

Як писало РБК-Україна раніше, в селищі міського типу Нікольське недалеко від Маріуполя сталася ДТП, в результаті якого загинули дві людини.

Водій автомобіля BMW не впорався з керуванням і зіткнувся з бетонною опорою на перехресті вулиці Свободи та Підлісної. Встановлено, що за кермом машини перебував 31-річний місцевий житель.